مقتل مصور صحفي عراقي برصاص الأمن في بغداد

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أفاد شهود عيان اليوم الاثنين أن مصورا صحفيا قتل جراء الصدامات التي شهدتها ساحة التظاهر ببغداد بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وابلغ الشهود وكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ)- أن المصور الصحفي يوسف ستار قتل برصاص القوات الأمنية حيث استقرت الرصاص في راسه خلال تغطيته للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين بين ساحة الطيران والطريق المؤدية الى جسر محمد القاسم.

ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي مظاهرات احتجاجية للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في شهر نوفمبر 2019.

ورافق المظاهرات أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع واختطاف واغتيال للنشطاء.

كان علي البياتي عضو مجلس المفوضية العراقية لحقوق الانسان قد صرح في العشرين من الشهر الماضي لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ )إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية بلغ 485قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.