 مقتل مصور صحفي عراقي برصاص الأمن في بغداد - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2020 10:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

مقتل مصور صحفي عراقي برصاص الأمن في بغداد

مظاهرات شعبية في بغداد
مظاهرات شعبية في بغداد
بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 10:00 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 10:00 م



أفاد شهود عيان اليوم الاثنين أن مصورا صحفيا قتل جراء الصدامات التي شهدتها ساحة التظاهر ببغداد بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وابلغ الشهود وكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ)- أن المصور الصحفي يوسف ستار قتل برصاص القوات الأمنية حيث استقرت الرصاص في راسه خلال تغطيته للمصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين بين ساحة الطيران والطريق المؤدية الى جسر محمد القاسم.

ويشهد العراق منذ أكتوبر الماضي مظاهرات احتجاجية للمطالبة باصلاح العملية السياسية وحل مشاكل البطالة وتحسين الواقع المعيشي أسفر عن إسقاط حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في شهر نوفمبر 2019.

ورافق المظاهرات أعمال عنف مفرط باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع واختطاف واغتيال للنشطاء.

كان علي البياتي عضو مجلس المفوضية العراقية لحقوق الانسان قد صرح في العشرين من الشهر الماضي لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ )إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية بلغ 485قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك