بنجلادش: إعدام 10 من أعضاء جماعة محظورة لتورطهم في هجوم عام 2001

قضت محكمة في بنجلادش، اليوم الإثنين، بإعدام 10 من أعضاء جماعة محظورة؛ لدورهم في هجوم استهدف تجمع للحزب الشيوعي في عام 2001، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن المحكمة برأت اثنين آخرين، حيث ينتمي المتهمون لجماعة (حركة الجهاد الإسلامي) المحظورة، والتي تعتبر أن الحزب الشيوعي قوة معادية للإسلام.

وكانت التحقيقات قد أكدت أن زعيم الجماعة مفتي عبد الحنان مسئول عن الهجوم، لكن تم إسقاط اسمه من القضية لأنه أُعدم في عام 2017 في قضية منفصلة تتعلق باستهداف المندوب السامي البريطاني.