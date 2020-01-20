 بنجلادش: إعدام 10 من أعضاء جماعة محظورة لتورطهم في هجوم عام 2001 - بوابة الشروق
الإثنين 20 يناير 2020 12:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

بنجلادش: إعدام 10 من أعضاء جماعة محظورة لتورطهم في هجوم عام 2001

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 11:36 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 11:36 ص

قضت محكمة في بنجلادش، اليوم الإثنين، بإعدام 10 من أعضاء جماعة محظورة؛ لدورهم في هجوم استهدف تجمع للحزب الشيوعي في عام 2001، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 50 آخرين.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، أن المحكمة برأت اثنين آخرين، حيث ينتمي المتهمون لجماعة (حركة الجهاد الإسلامي) المحظورة، والتي تعتبر أن الحزب الشيوعي قوة معادية للإسلام.
وكانت التحقيقات قد أكدت أن زعيم الجماعة مفتي عبد الحنان مسئول عن الهجوم، لكن تم إسقاط اسمه من القضية لأنه أُعدم في عام 2017 في قضية منفصلة تتعلق باستهداف المندوب السامي البريطاني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك