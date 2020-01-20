قالت الفنانة رانيا يوسف إنها لا تحب أن يكون وجودها في المجال الفني «عادي»، مردفة: «أحب أن أكون مختلفة وجديدة وغير متوقعة»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت أثناء لقاء لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء أمس الأحد، أنها تحب ألا يتوقع الأشخاص ما يخرج منها، وأن يشمل الدور عنصر المفاجأة، مستطردة: «يثبت لدى الناس ويجعلهم يشاهدونني ويتابعونني، أحب أخض الناس لإن المتوقع يحمل الملل والروتين».

وأشارت إلى أنها تحب أن تكون مشاركة في المشروع الفني الناجح، موضحة: «طالما الدور جيد ومكاني مهم ومعلم، وكل مقوماته ناجحة، يحفزني أن أترك بصمتي في العمل».

وذكرت أن التمثيل بالنسبة لها لعبة تستمتع بها، متابعة: «أحب ألعب واستمتع، طفلة وأحب التمثيل، أحب البلاتوه وشغلي وزملائي وطقس التصوير، أنسى همومي ومسؤولياتي ومشاغلي في شغلي وأركز فيما أقوم به».

وعن دورها كأم للفنانة أسماء أبو اليزيد في مسلسل «الآنسة فرح»، أوضحت أنها لا تمتلك مشكلة في القيام بدور الأم لسن أكبر من «أسماء»، لافتة إلى تقديمها دور سيدة في الثمانينيات بمسلسل «التيار» كأم للفنان فتحي عبد الوهاب.