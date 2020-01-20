محمد أبو الغار: سطران في مذكرات عبد الرحمن الرافعي قاداني لتأليف «أمريكا وثورة 1919»

في أمسية ثقافية، جمعت رجال التاريخ والقانون والإعلام والدبلوماسية المصرية، والشخصيات العامة البارزة، ناقش الدكتور محمد أبو الغار، أحدث مؤلفاته كتاب «أمريكا وثورة 1919.. سراب وعد ويلسون»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، وذلك مساء اليوم الأحد، في مكتبة مصر العامة بالدقي.

أدار اللقاء السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، بحضور المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق، السفير رخا أحمد حسن، عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة، المهندس إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، السفير محمد توفيق، عادل أمين بشاي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، السفير حمدي فتح الله، السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، السفير شكري فؤاد، الإعلامي حافظ المرازي، الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار الأسبق، محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، السفيرة هاجر الاسلامبولي، النائب عبد الحميد كمال، المحامي محمد عبد العزيز، المهندس أسامة المليجي، الدكتورة هدى رؤوف، خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد عبد السلام، وعدد من المثقفين والشخصيات العامة.

وفي بداية كلمته قدم الدكتور محمد أبو الغار، الشكر لكل من: السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، على دعوته لمناقشة كتاب "أمريكا وثورة 1919"، ولدار الشروق، والمهندس إبراهيم المعلم، وأميرة أبوالمجد، مدير النشر بالدار، ومنى أنيس، رئيس التحرير بدار الشروق، لمساعدتهم على نشر الكتاب، والكاتب والمؤرخ أحمد زكريا الشلق على تقديمه للكتاب، وفرانسيس ريتشاردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لمساعدته في الحصول على وثائق من مكتبة الكونجرس، كما قدم الشكر إلى روح سعد زغلول وشهداء ثورة 1919 من المصريين الذي ضحوا بحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

واستهل «أبو الغار» حديثه عن اللحظة التي قادته لتأليف الكتاب، وهي قراءته مذكرات المؤرخ عبدالرحمن الرافعي، حيث وجد سطرين جاء فيهما؛ أن "سعد زغلول قد أرسل محمد محمود باشا، من باريس إلى واشنطن، للدفاع عن موقف مصر فى مجلس الشيوخ الأمريكى، وأنه قد اتفق مع مُحامٍ أمريكي للدفاع عن مصر وحقها في الاستقلال"، ليبدأ بعدها بالبحث والتقصي لاستكشاف ماذا حدث بعد ذلك.

وعن رحلة البحث والتقصي هذه يقول "أبو الغار" أنه سلك أكثر من طريق، الأول من خلال الإطلاع على الكتب والدراسات المصرية، ومنها: «مذكرات الرافعي، مذكرات سعد زغلول، ومجموعة الكتب والمذكرات الخاصة بثورة 1919»، والثاني بحثه في الكُتب الموجودة بمكتبة الكونجرس أثناء زيارته لأمريكا، لكنه اكتشف مدى صعوبة الموضوع، حتى جمعته صدفة لقاء رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، «فرانسيس ريتشاردوني» خلال إحدى الاجتماعات الخاصة بمجلس إدارة جامعة زويل؛ ليطلب منه المساعدة فى الوصول إلى وثائق مكتبة الكونجرس فيما يخص ثورة 19، ويعده الأخير بالمساعدة، وبالفعل يتلقى بعد 72 ساعة رسالة إلكترونية من «وليم كوبيكى»، المسئول عن مكتبة الكونجرس فى السفارة الأمريكية، والذى أمده بـ120 ألف صفحة تحتوي على النصوص الأصلية للتلغرافات بين وزير خارجية أمريكا وقنصلها في مصر، وتلغرافات بين وزير خارجية أمريكا ووزير خارجية بريطانيا بخصوص مصر، والمراسلات بين الخارجية الأمريكية والسلطان فؤاد والحكومة المصرية، قرار الحكومة الأمريكية بخصوص مصر عام 1919، نص مرافعة المحامي «فولك» للدفاع عن مصر أمام لجنة العلاقات الخارجية والجلسة العامة لمجلس الشيوخ الخاصة بمصر»، وهى الوثائق التى قام أبو الغار ومساعدته باختيار الأهم من بينها لتتقلص إلى 12000 وثيقة.

وتابع أبو الغار، أما المصدر الثالث فكان الاطلاع على الصحافة الأمريكية خلال تلك الفترة، حيث عثر على موقع أمريكي يتيح أرشيف الصحف الأمريكية كامل خلال الـ150 عامًا الأخيرة، ومنه حصل ما تم نشره في الصحف الأمريكية بخصوص مصر في 1919، كما حصل على تقارير مراسل صحيفة «نيويورك هيرالد» من مصر إلى الصحافة الأمريكية. وغير ذلك من الوثائق والمراجع التاريخية.

وقدم "أبو الغار" قراءة سريعة لأهم الأحداث التاريخية المصرية قبل وبعد الحرب العالمية الأولى، بداية من حكم محمد على باشا عام 1805، وبناء الجيش المصري، ثم محاربته للدولة العثمانية والتي كان على وشك الانتصار عليها واحتلال اسطنبول، قبل أن تتدخل القوى الأوربية بقيادة إنجلترا لوقفه، ومنع سقوط «الاستانة»، أمام الجيش المصرى، ثم توقيع معاهدة دولية تعترف باستقلال مصر مع سيادة تركية رمزية، مظهرها الوحيد هو جزية تدفعها مصر إلى تركيا، مقابل تولى أسرة محمد على عرش مصر. ثم الامتيازات التى مُنحت للأجانب في مصر، وافتتاح قناة السويس والديون الخارجية التى تورط فيها الخديوى إسماعيل، وعزله بواسطة الدائنين الأوروبيين، وازدياد سوء الأحوال المعيشية للمصريين، وقيام الثورة العرابية، وهي التطورات التي أدت إلى احتلال الجيش البريطانى لمصر بدعوى حماية الأجانب وضمان الديون عام 1914.