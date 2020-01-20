ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، الورشة الفنية الرابعة من سلسلة ورش "إحياء التراث" من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، بعنوان "جماليات الفن القبطى"، تحت إشراف الفنانة التشكيلية أسماء عصام جبر، والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح بإدارة العلاقات العامة بالقطاع، وذلك فى العاشرة من صباح غدًا، بمقر مكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة - فرع مكتبة القاهرة الكبرى.

وتتضمن الورشة التعريف بالفن القبطى وجماليته وفلسفته، بمشاركة عددا من رواد المكتبة وطلاب المدارس بالمنطقة، بحضور السيد الصالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية، وتهدف الورش إلى اكتشاف ودعم وتشجيع العناصر الموهوبة والمتميزة بمختلف الأعمار، فى كافة مجالات الفنون التشكيلية، من أجل تنمية مواهبهم وممارستها على نحو أوسع وأكثر تطورا، بالإضافة إلى تشجيع المواهب على المنافسة وحضور الفعاليات الثقافية والفنية التى يقيمها قطاع شئون الإنتاج الثقافى.