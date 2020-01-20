الإمارات تدين هجوم ميليشيات الحوثي على مسجد في مأرب اليمنية

أدانت دولة الإمارات الاعتداء الذي نفذته ميليشيات الحوثي واستهدف مسجدًا بمحافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء أثناء تأديتهم الصلاة .

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم /الاثنين/ - أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة الإرهاب مهما كان مصدره والذي يقوض من فرص السلام والاستقرار والأمن، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.