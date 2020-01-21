أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن هدفه هو المواطن وأعطاءه حقوقه المسلوبة من سنوات طويلة، قائلاً: "التركيز على مصلحة المواطن هى أساس رؤيتى ومنهج عملي"، مؤكداً أنه يقدر الدور الكبير لوسائل الإعلام، كوسيلة وآداة فاعلة في بناء الدولة، من خلال نشر الحقائق وتوعية المواطنين.



وناشد الصحفيين بضرورة التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية، حيث تعهد بتقديم كل أوجه التعاون المتبادل لتوضيح الحقائق للرأي العام، مشددًا على أن الشفافية والموضوعية تتصدر نهجه في العمل.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإقليم الذي عقد ظهر اليوم بديوان عام المحافظة بالصحفيين ومراسلي القنوات التليفزيونية، لاستعراض خطة تطوير المحافظة .



وأوضح أن محافظة البحر الأحمر ستشهد العديد من المشروعات التى تهدف لمصلحة المواطن في المقام الأول من خلال الانتهاء من مشكلة الصرف الصحى خلال الأشهر القادمة؛ ليترتب عليها حل نهائى لمشكلة مياه الشرب وضخها على مدار 24 ساعة، كما أشار إلى أنه سيتم الارتقاء بالقطاع الصحى وإنشاء مستشفى عام مجهزة بالمعدات الطبية والتخصصات المختلفة لتقديم خدمة طبية متميزة.



تناول المؤتمر مناقشات عدة حول أهم الموضوعات التي تخص المواطن بالمحافظة، من أهمها تطوير منطقة مسجد الميناء وحلقة السمك بتصميم جديد يماثل الدول الأوروبية، كما سيتم إعادة تخطيط طريق المطار وإزالة النباتات لتصبح منطقة خدمات للمطار، فضلًا عن إنشاء امتداد جنوب الغردقة لتخفيف الكثافة السكانية وخلق مجتمع عمراني جديد، لافتًا إلى أنه سيتم الاهتمام بمداخل المدن بتصميم راقٍ يليق بالمحافظة.



وعن أهم وأكثر مطالب الأهالى بوجود شاطئ عام ومتنزه للأهالي، قال المحافظ إنه سيتم إقامة شاطئ عام، وتطوير الشاطئ العام رقم 4 وتوفيره للأهالي بأسعار رمزية مع تغيير شكل الكورنيش؛ ليصبح بعرض كيلو و 800 متر؛ لإتاحة الفرصة لإقامة أماكن للجلوس محاطة بالأشجار والإنارة الجيدة.



وأمر بفتح التقديم للعضوية بالنادى الاجتماعي، وسيتم إنشاء شاطئ عام برأس غارب بتكلفة 9 ملايين جنيه تقريباً، وشاطئ عام بالقصير بتكلفة 10 ملايين جنيه تقريبًا.



وأشار إلى أنه سيتم عمل لقاء خاص مع الشباب للاستماع لجميع طلباتهم، وعرض رؤيتهم حول المحافظة ومناقشتها بواقعية، وفيما يخص الشباب أكد على استمرار إجراءات إنشاء جامعة بالمحافظة.



وأضاف أنه سيتم إنشاء كلية طب وتربية لتخريج أطباء و معلمين نظرًا لاحتياج المحافظة لهذه التخصصات الهامة لخدمة المواطن، بالإضافة إلى إنشاء 3 جامعات خاصة بالتوازي في ذات الوقت.