برلماني عراقي: الرئيس سيكلف مرشحا لتشكيل الحكومة الجديدة اليوم

كشف رئيس كتلة بيارق الخير بالبرلمان العراقي محمد الخالدي عن أن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف مساء اليوم الاثنين مرشحا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الخالدي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الذي سيعلنه الرئيس العراقي مساء اليوم سيكون "وفق المواصفات التي دعا إليها المتظاهرون ليتولى تشكيل حكومة جديدة وفق المدد الدستورية".

وتتواصل في بغداد وعدد من المدن العراقية اليوم اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، وذلك بالتزامن مع انتهاء هدنة كان حددها المحتجون للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.