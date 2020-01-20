 ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد داخل معسكر بمأرب لـ111 قتيلا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الحوثي على مسجد داخل معسكر بمأرب لـ111 قتيلا

الحوثيين
الحوثيين
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 9:39 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 9:39 ص

أفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا.

وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين - أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة جامعا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية شمال غربي مأرب، ما أسفر عن سقوط أكثر من 90 قتيلا و130 جريحا في حصيلة أولية.

وذكرت مصادر طبية أنه جرى نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومية 18 قتيلا.


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