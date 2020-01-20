بدء محاكمة 4 قادة شرطة كتالونيين سابقين بسبب عدم منع استفتاء الانفصال

شهد -اليوم الاثنين- مثول أربعة من كبار مسؤولي الشرطة السابقين في كتالونيا أمام القضاء متهمين بعدم بذل الجهد الكافي لمنع إجراء استفتاء غير مصرح به لاستقلال الإقليم عن إسبانيا عام 2017، في مستهل محاكمة من المتوقع أن تستمر حتى مارس.

وتم عزل جوسيب لويز ترابيرو من منصب رئيس جهاز شرطة كتالونيا المعروف باسم "موسوس ديسكوادرا" بعد فشل السلطات في وقف إجراء الاستفتاء الذي اعتبر غير قانوني. ويواجه الآن واثنان آخران من المسؤولين عقوبة السجن لمدة 11 سنة لكل منهم حال إدانتهم بإثارة الفتنة. ويواجه مسؤول سابق آخر عقوبة محتملة بالسجن لمدة أربع سنوات.

وتأتي بداية المحاكمة بعد ثلاثة أشهر من إصدار محكمة إسبانية أحاكمها بحق تسعة من القادة الانفصاليين الكتالونيين بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاما لدورهم في تنظيم الاستفتاء، ويُتهم مسؤولو الشرطة بعدم القيام بكل ما في وسعهم لمنع الاستفتاء.

وجاء في شهادة ترابيرو في قضية القادة التسعة العام الماضي أنه نصح مرارا وتكرارا بعدم المضي قدما في الاستفتاء بسبب مخاوف من أنه قد يساهم في انهيار النظام العام في كتالونيا.

وأظهر الاستفتاء موافقة أغلبية طفيفة على الاستقلال، لكن النتائج كانت محل تشكيك من جانب عدة جهات راقبت التصويت. وأوقفت الحكومة الإسبانية لفترة وجيزة الحكم المحلي بعد الاستفتاء، على الرغم من التصويت لصالح تولي حكومة جديدة مؤيدة للاستقلال أيضا السلطة.