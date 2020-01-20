رئيس البرلمان العربي يُدين هجوم ميليشيا الحوثي على مسجد مأرب

دان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مسجد في محافظة مأرب في الجمهورية اليمنية، وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.

وأكد رئيس البرلمان العربي - بحسب بيان للبرلمان العربي تم تعميمه اليوم الاثنين - أن هذا الهجوم الإرهابي الجبان يُعد جريمةً بشعةً تُنافي كل الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، بسفك الدماء المعصومة، وانتهاك حرمة بيوت الله، وترويع المصلين الآمنين.

وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمحاسبة ميليشا الحوثي الانقلابية على هذه الجريمة اللاإنسانية النكراء التي كشفت الوجه الإجرامي لها.

وجدد رئيس البرلمان العربي دعم البرلمان وتضامنه الكامل مع الجمهورية اليمنية في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي لهذه الميليشيا الانقلابية، مُعرباً عن خالص تعازيه للجمهورية اليمنية رئيسًا وحكومةً وبرلماناً وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.