التصريح بدفن جثة طالب انتحر بسبب خلافات أسرية بالمنيا

صرحت النيابة العامة بمركز مغاغة، شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات المنيا، بدفن جثة طالب قام بشنق نفسه، بعد أن كشفت التحقيقات أن الطالب انتحر بسبب الخلافات الأسرية.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بانتحار "محمد ع، ا"، ع، البالغ من العمر 16 عاما، طالب مقيم بإحدى قرى المركز شنقا، بسبب خلافات أسرية.

وبانتقال الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث المركز، تبين أن الطالب أعد لنفسه مشنقة بغرفة الخاصة، وقام بالانتحار بسبب خلافات أسرية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.