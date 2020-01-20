الاتحاد الأوروبي لن يوصي بحظر صريح لهواوي في إقامة شبكات الجيل الخامس

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تيري برايتون اليوم الاثنين، أن التكتل لن يحظر بشكل صريح شركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) أو أي موردين لمعدات شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة، عندما يكشف التكتل عن توصيات للدول الأعضاء بهدف التخفيف من المخاطر الأمنية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وقال برايتون في مؤتمر صحفي في باريس اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيكشف عن مجموعة تدابير صارمة وحذرة موصى بها مع نهاية هذا الشهر.



وأضاف المفوض الأوروبي قائلا إنه لن يتم استبعاد أي شركة في توصيات الاتحاد الأوروبي.



وعارضت الولايات المتحدة أوروبا بشأن هذه الخطوة العام الماضي، وحثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إستبعاد شركة هواوي من المشاركة في توسيع شبكات الجيل الخامس لديها.



وتقول واشنطن إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة تشكل خطرا للأمن القومي الأمريكي، وهي إدعاءات ينفيها مسؤولو هواوي والحكومة الصينية.



وسعى التكتل الأوروبي إلى تنسيق موقف الدول الأعضاء بشأن شبكات الجيل الخامس، في محاولة لتجنب الانتقام المحتمل للولايات المتحدة أو الصين باستهداف أي دولة أوروبية على حدة.



وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الاستعانة بشركاء جديرين بالثقة في تطوير البنية التحتية التي تعتبر ضرورية للأمن القومي، وتعهدت بالنظر في قوانين البلد الأم للمورد قبل شراء منتجاته.



ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه ما يكفي من الصلاحيات لكي يبلغ الدول الأعضاء ما الذي ينبغي عليهم فعله، حيث أن اتخاذ أي قرار بحظر الشركات لأسباب تتعلق بالأمن القومي يقع على عاتق الدول الأعضاء.



وقد أبرمت العديد من شركات الاتصالات في مختلف الدول الأوروبية بالفعل اتفاقيات مع شركة هواوي بشأن شراء معدات شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.