البحرين ترحب بالإعلان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

رحبت البحرين بالإعلان الختامي للمؤتمر الذي عقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن ليبيا، واتفاق المشاركون حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في ليبيا، والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، والعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة وغيرها من النتائج والتعهدات الملزمة التي تمثل خطوة مهمة في اتجاه التوصل لتسوية سياسية شاملة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الإثنين- بأن البحرين تشيد بدور جمهورية ألمانيا الاتحادية وحرص الدول المشاركة في المؤتمر على إعادة الأمن والاستقرار لدولة ليبيا، فإنها تعرب عن تطلعها لبذل المزيد من الجهود، والعمل وفق اتفاق الصخيرات الذي تم إبرامه عام 2015 بالمملكة المغربية، باعتباره الإطار السياسي الذي يحظى بقبول المجتمع الدولي وكافة الأطراف في ليبيا، مما يجعله أساسًا قويًا وملائمًا لحل الأزمة بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار ويحفظ لدولة ليبيا سلامتها ووحدة أراضيها ويؤدي إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.