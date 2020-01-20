النقض: إخلاء سبيل 105 متهمين في «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»

قررت محكمة النقض، إخلاء سبيل 105 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، وتأجيل نظر طعنهم على أحكام السجن الصادرة بحقهم لجلسة 3 فبراير المقبل؛ لضم المفردات

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت بالسجن 3 سنوات لـ7 متهمين والحبس عام مع الشغل لـ120 متهمًا آخرين في إعادة محاكمتهم بقضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، ووضع المتهمين جميعًا تحت مراقبة الشرطة لمدة عام.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.