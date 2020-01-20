بيت التمويل الكويتي يستحوذ على البنك الأهلي المتحد البحريني

وافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك بيت التمويل الكويتي"بيتك" على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني، بموافقة تقترب من 100% من المساهمين.

وأكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد المرزوق، أن الاستحواذ سيحول "بيتك" من بنك متوسط إلى كبير، وسيصبح أكبر كيان مصرفي إسلامي بأصول تناهز 101 مليار دولار.

ووافق المركزي الكويتي والمركزي البحريني في وقت سابق على عملية الاستحواذ.

ويتوقع أن يكون لعملية الاستحواذ المقترحة مزايا ومنافع يمكن منها أن يكون الكيان الجديد أكبر بنك إسلامي في العالم، وبالتالي أقدر على تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وأقدر على المنافسة عالمياً مع الانتشار في 11 سوقاً، ما يمنحه فرصاً لتعزيز أعماله في عدد من الأسواق ذات النمو السريع، كما يساهم في تحسين إيرادات البنك من المصادر الخارجية.

وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي مازن الناهض إن إتمام عملية الاستحواذ ستتراوح بين 18 إلى 24 شهرا.