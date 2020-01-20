الجيش الأمريكي حقق في «تهديد محتمل» لقواته في ألمانيا

حقق الجيش الأمريكي مطلع هذا الأسبوع في وضع تهديدي محتمل لقواته في ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا، اليوم الاثنين، ردا على استفسار: "يمكننا تأكيد أنه تم تحديد تهديد محتمل مساء أول أمس السبت وفحصه. سلطات ألمانية وأمريكية شاركت في التحقيق، ولم يتم تبين أي تهديد مباشر وشيك".

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية ذكرت في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تلقت معلومات عن هجوم وشيك مباشر محتمل على جنود أمريكيين في ألمانيا.

وبحسب التقرير، الذي استندت فيه المجلة إلى وثيقة داخلية، فإن الأهداف المحتملة للهجوم هي مراكز للجيش الأمريكي في مدينة جرافنفور بولاية بافاريا ودولمن في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.