تنفيذ مشروع الصوب الزراعية وإحلال وتجديد الصرف الصحي بالداخلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، عن تنفيذ مشروع الصوب الزراعية وإحلال وتجديد مشروع الصرف الصحي بقرية بالهنداو.

وقال اللواء محمد الفحام رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة، إنه تم تنفيذ 10 صوب زراعية على مساحة 5 أفدنة، وذلك على طريق قرية الهنداو – موط بالمركز، وجار الانتهاء من زراعة هذه الصب الزراعية بالخضروات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، نحو التوسع في زراعة الصوب الزراعية لمواجهة مشكلة نقص الخضر بالمحافظة، واعتمادها على المحافظات المجاورة، مع طرح منتجاتها للسوق المحلي بأسعار مخفضة.

وأضاف الفحام في بيان، اليوم، أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفذ مشروع يستهدف إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي لمسافة كيلو متر، بقرية الهنداو بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، وتوصيل خطوط جديدة قطر 8 بوصه، للوصول بالخدمة للمناطق المتباعدة.