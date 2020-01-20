مصرع 6 من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرين شرقي البيضاء اليمنية

لقي ستة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران الجيش اليمني في مديرية الملاجم، شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.



وذكر موقع "سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الاثنين، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مناطق "هجاف"، و"فضحة"، بمديرية الملاجم.



وأحبطت القوات اليمنية محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح آخرين.



وتحاول المليشيا الحوثية منذ أيام التسلل باتجاه مواقع في مديرية الملاجم لتحقيق أي تقدم، إلا أن كل محاولاتها تبوء بالفشل، وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.