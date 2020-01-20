ورش عمل مكثفة بمراكز شباب البحيرة لتحقيق أهداف «مراكب النجاة»

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكاتف الجهود وتقديم كل سبل الدعم لتحقيق المستهدف من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص العمل للشباب من خلال عقد الندوات وورش العمل واللقاءات والدورات ووسائل التواصل المختلفة.

ونفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ورش عمل مكثفة بعدة مراكز، بدأت بمركز شباب زاوية أبو شوشة في مدينة الدلنجات، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية ومراكب النجاة ووضع الحلول، بمشاركة شباب مراكز شباب سكران والديب وأبو صماده.

كما نفذت المديرية ورشة عمل أخرى ضمن المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في مراكز شباب بويط وسمخراط والمجد بالرحمانية.

وأكد دكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف ورش عمل المبادرة بجميع مراكز شباب البحيرة في جميع القرى؛ لأنها الأعلى إقبالا على الهجرة غير الشرعية.