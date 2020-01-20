إسبانيول يدعم صفوفه بضم كابريرا من خيتافي

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أعلن نادي إسبانيول الإسباني، اليوم الاثنين، ضمه للأوروجوياني لياندرو كابريرا قادما من خيتافي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر إسبانيول عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه دفع مبلغ 9 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي في عقده مع خيتافي من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وشارك كابريرا في 21 مباراة مع خيتافي الموسم الجاري، وسجل ثلاثة أهداف، ليثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني.

ويحتل إسبانيول المركز العشرين (الأخير) برصيد 14 نقطة، حيث يعتبر من أوائل الأندية المهددة بالهبوط للدرجة الثانية.