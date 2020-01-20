توصية أوروبية بتوقيع عقوبات على تركيا بسبب التنقيب عن المحروقات شرق المتوسط

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين، أن وزراء الخارجية في الاتحاد أوصوا بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط.



وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر تركيا - في وقت سابق اليوم - من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق المتوسط، خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.



وأشار مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إلى أن الاتحاد الأوروبي رحب بتشكيل قوة بحرية أوروبية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز.