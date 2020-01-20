وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يبحثان مشروعات المحافظة

بحث وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، مع محافظ المنوفية، إبراهيم أحمد أبو ليمون، آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتذليل أية معوقات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وأكد شعراوي، اليوم الاثنين، خلال اللقاء، أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أية مشكلات، مشددًا على ضرورة التواصل معهم خلال اللقاءات الأسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأوضح، أنه تابع مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والتي تتجاوز 213 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، علاوة على متابعة مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة، لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط.

كما بحث الوزير جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة من خلال برنامج "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.