المؤرخ أحمد زكريا الشلق: كتاب «أمريكا وثورة 1919» يسد فراغا مهما في الكتابة التاريخية

في أمسية ثقافية، جمعت رجال التاريخ والقانون والإعلام والدبلوماسية المصرية، والشخصيات العامة البارزة، ناقش الدكتور محمد أبو الغار، أحدث مؤلفاته كتاب «أمريكا وثورة 1919.. سراب وعد ويلسون»، الصادر حديثًا عن دار الشروق، وذلك مساء أمس الأحد، في مكتبة مصر العامة بالدقي.

أدار اللقاء السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر العامة، بحضور المؤرخ الكبير أحمد زكريا الشلق، السفير رخا أحمد حسن، عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة، المهندس إبراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي السابق، السفير محمد توفيق، عادل أمين بشاي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، السفير حمدي فتح الله، السفير محمد عبد المنعم الشاذلي، السفير شكري فؤاد، الإعلامي حافظ المرازي، الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار الأسبق، محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، السفيرة هاجر الاسلامبولي، النائب عبد الحميد كمال، المحامي محمد عبد العزيز، المهندس أسامة المليجي، الدكتورة هدى رؤوف، خبير العلاقات الدولية، الدكتور أحمد عبد السلام، وعدد من المثقفين والشخصيات العامة.

وفي كلمته تقدم الدكتور أحمد زكريا الشلق، بالشكر للدكتور محمد أبو الغار، معربًا عن سعادته بكتابة مقدمة الكتاب، قائلًا: «كنت سعيد عندما هاتفني الدكتور أبو الغار، قبل شهور وأصر على أن ألقاه، فلقيته وإذا به يحمل مخطوطة هذا الكتاب ويقول لي إذا أعجبك أكتب له مقدمة. وكان هذا شرف لم أكن أتوقعه، وكنت أحسب أنه يريد مني قراءة الكتاب وإبداء الرأي فيه بشكلًا شفوي، لكنه أصر على أن أكتب له تقديمًا، ومنحنى هذا الشرف بالفعل وعكفت على قراءة الكتاب الذي اختار له عنوانًا شيقًا أمريكا وثورة 1919».

وأشار «الشلق»، إلى أن الكتاب يعالج موضوع لم يحظى بعناية المؤرخين المحترفين من قبل، مشيرًا إلى أنه يعتبر الدكتور «أبو الغار» من جماعة المؤرخين، حيث سبق له أن ألف كتاب ثمين القيمة عن «يهود مصر»، فضلًا عن تأليفه كتاب «على هامش الرحلة»، والذي أرخ فيه لمصر وكتب عن الشأن العام، حيث قدم من خلاله شهادة على التطورات السياسية والاجتماعية في عصره، لافتًا إلى أن «أبو الغار» يولي التاريخ اهتمامًا كبيرًا، وأنه دائم الحرص على حضور ندوات «الجمعية التاريخية» وفيها استمع ويناقش كما لو كان أستاذًا في التاريخ.

وأكد «الشلق» إلى أن أهمية كتاب «أمريكا وثورة 1919»، تأتي من أكثر من زاوية، الأولى هو تعرضه لموقف الكونجرس الأمريكي من ثورة 1919، وقضية الحماية البريطانية على مصر، التي فرضتها بريطانيا عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى. والزاوية الثانية، فهي تتعلق بالفترة الزمنية التي يعالجها الكتاب وهي الفترة من 1914، وحتى عام 1945، حيث لا توجد دراسات تكشف بشكل تفصيلي عن طبيعة أو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 1919، بينما الزاوية الثالثة فتتمثل في استعانة الدكتور محمد أبو الغار، بالمستندات والوثائق وأدوات المؤرخين، حيث جمع المصادر الأصلية المتعلقة بالموضوع من مصادرها المصرية والأجنبية، إلى جانب ما كُتب من مؤلفات ودراسات، وإحاطته بالموضوع إحاطةٍ تامة، حتى أن من يقرأ الكتاب سيشعر أنه حاضر أمام الكونجرس الأمريكي، وأعضاءه وهم يناقشون القضية المصرية، وذلك نتيجة تتبع «أبو الغار» للأحاديث والنقاشات والقضايا التي أثيرت، وفرز الوضع في جلسات الكونجرس، ومعرفة من أيد القضية المصرية ومن وقف ضدها متحيزًا لبريطانيا، وغيرها من المواقف التي يستند فيها إلى مصادر أصلية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يسُد فراغًا مهمًا في الكتابة التاريخية.

وتابع «الشلق»، كما أن ما يميز الكتاب هو نظر «أبو الغار» إلى مادته العلمية نظرة مادية، حيث لم يكن مجرد ناقل، بل اقتبس منها ما يُدلل عن فكر تاريخي واعي، ويقظة وتنبُه للقضايا الرئيسية التي يعالجها الموضوع، فالمؤرخ في زماننا ليس ناقلًا وإنما عليه أن يعالج موضوعه بفكر، وهو الأمر الذي يتجلى في هذا الكتاب، مشيرًا إلى أن «أبو الغار» كان موضوعيًا إلى أقصى درجة في كتابته عن العلاقات المصرية الأمريكية.

ولافت المؤرخ والمفكر المصري، إلى أنه رأى من واجبه أن يُمهد في مقدمته للكتاب عن العلاقات المصرية الأمريكية قبل ثورة 1919، وهي الفترة التي يعالجها الكتاب، مشيرًا إلى أن هناك بعض الكتابات التي غطت طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية في القرن الـ19، منذ نشأتها في عام 1830، وربما إلى عام 1914، ولكن منذ عام 1914، وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 قبل أن تبرز الولايات المتحدة كدولة عظمى لها مصالح نفطية ومصالح أخرى في المنطقة، وبدأت تلعب بدور أكثر حيوية إلى أن انفردت فيما بعد بزعامة العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، لكنها ليست دراسات علمية رصينة.

وأختتم «الشلق» كلمته بأن الكتاب في لغته العذبة والسهلة يكشف عن مؤرخ متمكن، قائلًا: « وأنا أقولها لزملائي المشتغلين في التاريخ، هذا الكتاب بالفعل على درجة كبيرة من الأهمية ولعله يفتح أمام المؤرخين أفاقًا أخرى ، لافتًا إلى أنه بدأ يعرض على طلابه المتقدمين للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، دراسة علاقة الولايات المتحدة بمصر في الفترات التالية لثورة 1919، وهو الأمر الذي أوحاه إليه كتاب «أمريكا 1919».