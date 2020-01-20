 فايلر يحضر خططه للقاء النجم الساحلي بـ «6 تسجيلات» - بوابة الشروق
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فايلر يحضر خططه للقاء النجم الساحلي بـ «6 تسجيلات»

محمود باهي
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:24 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 12:24 م

حصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر على 6 تسجيلات لمباريات النجم الساحلي التونسي؛ لدراسته، استعدادا لمواجهة الأحد المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستعان فايلر بتسجيلات مباريات النجم الساحلي أمام الترجي والإفريقي ونجم متلوي التونسيين في الرابطة التونسية المحترفة الأولي، بالإضافة إلى مباراتي النجم الساحلي أمام الهلال السوداني في تونس والسودان.

كما يستعين فايلر بتسجيل مباراة الذهاب بين الأهلي والنجم التي أقيمت على استاد رادس في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي؛ استعدادا لمواجهة الأحد المقبل المهمة في رحلة الأهلي للمنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.


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