مقتل 3 مسلحين في اشتباكات مع قوات الأمن الهندية في كشمير

اندلعت -صباح اليوم الاثنين- اشتباكات بين قوات الأمن الهندية ومسلحين، في قرية واشي بمنطقة شوبيان في جنوب كشمير، ما أدى إلى مقتل المسلحين الثلاثة الذي كانوا مختبئين في القرية.

وأفادت صحيفة "إنديا توداي" على موقعها الالكتروني بأن فريقا مشتركا من قوات الجيش وقوات الامن قام بتطويق القرية في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد أن تلقى معلومات محددة حول وجود اثنين أو ثلاثة مسلحين في المنطقة.

وأثناء تطويق المنطقة وتفتيشها، أطلق مسلحون مختبئون في منزل سكني، نيران أسلحتهم على قوات الأمن، ما أدى إلى حدوث المواجهة التي أسفرت عن مقتل المسلحين.

وينتمي الإرهابيون إلى جماعة "حزب المجاهدين"، وهم متورطون في الكثير من جرائم الإرهاب.