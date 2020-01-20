 محاكمة مترجم يعمل بالجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران - بوابة الشروق
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محاكمة مترجم يعمل بالجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 20 يناير 2020 - 2:48 م | آخر تحديث : الإثنين 20 يناير 2020 - 2:48 م

مثل مترجم يعمل لصالح الجيش الألماني أمام المحكمة اليوم الإثنين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المتهم البالغ من العمر 51 عاما - الذي تم تداول اسمه فقط باسم عبد الحميد س - يحمل الجنسيتين : الألمانية والأفغانية، وعمل لسنوات كمترجم ومستشار للجيش الألماني ، وهو متهم بالخيانة وبانتهاك قوانين السرية في 18 حالة.

وأعلن قاضي المحكمة، توماس بيرجمان، أن المحاكمة ستعقد خلف أبواب "مغلقة"حتى إشعار آخر ، وذلك بسبب المخاوف الأمنية.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 31 من مارس القادم.

وأوضح مدعو العموم ، أن زوجة المتهم وتدعى: آسيا إس "40 عاما"، تواجه ايضا تهمة "التواطؤ في الخيانة" ، لأنها دعمت زوجها منذ البداية في أعماله غير القانونية، ما يعرضها لعقوبة السجن لمدة أحد عشر عاما.

يذكر أن المتهم يشتبه بصفته موظفا في الجيش الألماني ، بنقل أسرار دولة "ذات طابع عسكري " إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية.


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