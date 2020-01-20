محاكمة مترجم يعمل بالجيش الألماني بتهمة التجسس لصالح إيران

مثل مترجم يعمل لصالح الجيش الألماني أمام المحكمة اليوم الإثنين بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإيرانية.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن المتهم البالغ من العمر 51 عاما - الذي تم تداول اسمه فقط باسم عبد الحميد س - يحمل الجنسيتين : الألمانية والأفغانية، وعمل لسنوات كمترجم ومستشار للجيش الألماني ، وهو متهم بالخيانة وبانتهاك قوانين السرية في 18 حالة.

وأعلن قاضي المحكمة، توماس بيرجمان، أن المحاكمة ستعقد خلف أبواب "مغلقة"حتى إشعار آخر ، وذلك بسبب المخاوف الأمنية.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 31 من مارس القادم.

وأوضح مدعو العموم ، أن زوجة المتهم وتدعى: آسيا إس "40 عاما"، تواجه ايضا تهمة "التواطؤ في الخيانة" ، لأنها دعمت زوجها منذ البداية في أعماله غير القانونية، ما يعرضها لعقوبة السجن لمدة أحد عشر عاما.

يذكر أن المتهم يشتبه بصفته موظفا في الجيش الألماني ، بنقل أسرار دولة "ذات طابع عسكري " إلى مساعديه في إدارة الاستخبارات الإيرانية.