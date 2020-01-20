اليوم حفل تأبين للطبيبات بمقر النقابة.. والطاهر: سنستمع لرؤية الأطباء ومقترحاتهم



قال وكيل لجنة الصحة فى مجلس النواب، عبدالمنعم شهاب، إن اللجنة ستناقش وقائع حادث «طبيبات المنيا» الذى أودى بحياة 3 طبيبات وأدى إلى إصابة 11 آخرين، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، لمعرفة أبعاده، مشيرا إلى أن المناقشات ستركز على إمكانية إجراء التدريب داخل المحافظات بدلا من القاهرة.

وأضاف شهاب لـ«الشروق»، أنه سيتم دعوة مسئولى وزارة الصحة لحضور الاجتماع، والوقوف على سبب تنظيم التدريب فى القاهرة، مادام كان يمكن إجراؤه بالمحافظة.

وقالت عضوة اللجنة، هالة مستكلى، أن البرلمان تلقى العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن هذا الحادث وسيتم مناقشتها فى لجنة الصحة بشكل دقيق حرصا على مصلحة الجميع وعدم ضياع حقوق أحد.

وأكدت مستكلى فى بيان، أنها تقدمت بطلب إحاطة لوضع ضوابط حاسمة نحو عدم تكرار مثل هذه الأحداث، وبما يضمن أداء الأطباء للدورات التدريبية وفق إطار سليم ومنضبط بما لا يعوق أداءهم وذلك بالتنسيق مع الأطباء ونقابتهم.

إلى هذا، تقيم النقابة العامة للأطباء، اليوم الثلاثاء، حفل تأبين، لشهيدات ضحايا حادث طبيبات المنيا.

وقال أمين عام نقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، لـ«الشروق»، إن حفل التأبين سيضم كلمات الأطباء الحاضرين حول الحادث، مشيرا إلى أنهم سيستمعون إلى مقترحات الأطباء بشأن التعامل مع ما حدث.

واتخذت نقابة الأطباء منذ وقوع الحادث عدة إجراءات ضد وزارة الصحة والمسئولين عن إصدار أوامر اعتبروها «تعسفية» ضد طبيبات المنيا، وذلك بإجبارهن على حضور التدريب دون إخطارهن بالموعد قبل فترة كافية، والتهديد بنقل من يعترض إلى إدارة أخرى.

وقرر مجلس النقابة إحالة 5 أطباء من قيادات مديرية الشئون الصحية بالمنيا ووزارة الصحة إلى لجنة التحقيق، وأرسلت إليهم خطابات الاستدعاء للمثول أمام جهة التحقيق فى النقابة، مؤكدين أن العقوبات قد تصل إلى الشطب من سجلات النقابة.

وتقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى جميع ملابسات الحادث والقرارات التعسفية التى سبقته ضد طبيبات المنيا.