مجدي عبدالعاطي يتحدى جماهير أسوان ويرفض الاستقالة

أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لأسوان، أنه لن يستقيل من تدريب الفريق، بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها مساء اليوم الإثنين، أمام فريق وادي دجلة، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتعرض مجدي عبدالعاطي، لهتافات معادية من جماهير أسوان التى حرصت على التواجد فى المدرجات لمؤازرة الفريق أمام دجلة، حيث طالبوه بالرحيل عن قيادة الفريق بسبب سلسلة النتائج السلبية.

وقال عبدالعاطي بعد نهاية مباراة فريقه، بأنه مستمر في القيادة الفنية لأسوان، وسيسعى جاهدًا لمعالجة الأخطاء وعودة النتائج الجيدة للفريق بالمباريات المقبلة.

وتلقى أسوان اليوم الإثنين، الهزيمة السابعة له في بطولة الدوري، وسقط في فخ التعادل في 6 مباريات، ولم يحقق الفوز سوى في مباراة واحدة على حساب إنبي، ليتواجد في المركز الأخير بجدول ترتيب فرق الدوري العام بـ9 نقاط.