برلماني ليبي: مخرجات مؤتمر برلين باهتة

أكد النائب بالبرلمان الليبي سعيد أمغيب اليوم الاثنين أن مخرجات مؤتمر برلين باهتة، ولم تصل إلى الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي.

وقال أمغيب، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) إن "مخرجات برلين لم تصل إلى الحد الأدنى من تطلعات الشعب الليبي الرافض لسيطرة المليشيات على العاصمة طرابلس وتخليصها وكامل التراب الليبي من قبضة الإرهاب، والرافض للتدخل السافر من قبل تركيا بأرسالها للأسلحة والطائرات المسيرة والمقاتلين السوريين من كل التنظيمات الإرهابية" .

وأضاف أمغيب أن "مؤتمر برلين خرج علينا بكلام فضفاض وبنبره باهته تدل على عزم المجتمع الدولي الاستمرار في تجاهل التشخيص الحقيقي للمشهد السياسي الليبي، ووضع الحلول الناجعة لنزع سلاح المليشيات وتفكيكها، وإيقاف التدخل العسكري التركي في الشأن الداخلي الليبي".

وانتهى مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أمس الأحد بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر مجلس الأمن بفرض عقوبات مناسبة على الجهة التي تنتهك وقف إطلاق النار.