مؤسسة النفط الليبية: الإنتاج سينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام

أعلن المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الأحد، أن إنتاج النفط سينخفض إلى 72 ألف برميل يوميا خلال أيام قليلة إذا استمر إغلاق المنشآت النفطية.

وأوضح المتحدث فى تصريحات صحفية، أن إنتاج ليبيا كان أكثر من 2ر1 مليون برميل يوميا قبل أن تغلق قوات الجيش موانئ وحقول نفطية قبل قمة برلين الدولية للسلام في ليبيا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، أول أمس السبت، في بيان لها، حالة "القوة القاهرة"، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن ذلك سيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار.