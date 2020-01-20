نقابة أوفو للمضيفين الجويين تجمد إجراءات الإضراب

أعلنت نقابة "أوفو" للمضيفين الجويين، تجميد الإجراءات التحضيرية لإضراب المضيفين الجويين لدى شركة لوفتهانزا الألمانية، وهو الإضراب الذي أعلنت عنه أمس الأحد.



وكانت لوفتهانزا قد أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت بمبادرة لحل الخلاف بشأن أجور المضيفين الجويين.



وقالت متحدثة باسم الشركة: "قدمنا مبادرة للتقارب مع نقابة أوفو وحل النزاع معها".



وكانت النقابة تعتزم القيام بالإضراب بعد غد الأربعاء.



ورفض الجانبان التحدث عن مضمون التقارب الجديد بينهما، مبررين ذلك بوجود تفاصيل لم تحسم بعد.



ودخلت "أوفو" في خلاف كبير مع شركة الطيران لبعض الوقت، ليس فقط بسبب قضايا الأجور، ولكن أيضا بسبب الاعتراف بأوفو كممثلة لمصالح المضيفين الجويين لدى لوفتهانزا.



ونظمت أوفو سلسلة من إضرابات أطقم الضيافة ما تسبب في عرقلة الرحلات الجوية في ألمانيا.



ونظمت "أوفو" إضرابًا استمر لثلاثة أيام خلال فترة أعياد العام الجديد في شركة جيرمانوينجز التابعة للوفتهانزا؛ مما أجبر الشركة على إلغاء نحو 200 رحلة.