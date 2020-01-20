هل تناول الأطفال لكمية كبيرة من الفاكهة يوميا ضار؟

تناول الأطفال للفاكهة أمر هام؛ لأنها تقوي الجسم وتحمي من الأمراض والفيروسات وخاصة البرد، ولكن هل الإكثار من تناولها يوميًا مضر؟

حسبما ذكر موقع "Youth clinic"، فإن الفاكهة عبارة عن وجبة خفيفة أو طعام سريع بين الوجبات؛ لتحسين مناعة الجسم ومنحه القوة، ولكن لا يجب أن تتعدى حصص تناول الطفل للفواكه عن اثنين يوميًا؛ لأن الزيادة تتسبب في حدوث ألم في المعدة؛ لاحتواء الفواكه على نسبة عالية من سكر الفركتوز الذي يصعب على الكثير هضمه، وهذا يمكن أن يؤدي لشعور الطفل بالانتفاخ ووجود غازات في البطن.

كما يزيد الفركتوز من مستوى السكر في الدم، بجانب أن الفاكهة تحتوي على ألياف مفيدة، ولكن إذا زادت نسبتها فإنها تعيق حركة امتصاص الجسم للمعادن والفيتامينات.

وتحتوي الفاكهة على الكثير من الكربوهيدرات والألياف وفيتامين "A" و"B" و"C"، إلا أنها لا تحتوي إلا على القليل من البروتين والدهون، وهما عنصران ضروريان بالنسبة للطفل في مرحلة النمو، ولذلك يجب الموازنة بين الأكلات الصحية والفواكه والخضروات يوميًا.

وعن الكمية المناسبة التي يجب أن يحصل عليها الطفل من الفاكهة يوميًا، أوضح موقع "whole some child"، أن تفاحة متوسطة وثمرة موز وبرتقالة أو كمثرى مع اثنين من المشمش أو الخوخ هو طبق كافي للطفل يوميًا، ويمكن استبدال بعض الفواكه بالمشروبات الطبيعية في حالة رغبة الطفل بذلك، مع إمكانية تغيير أنواع الفاكهة.

ويجب أن يحصل الطفل على طبق من الخضروات يوميًا؛ لأنها تمد الجسم بالبروتين.

وتواجه الأمهات صعوبة أحيانًا في إقناع الطفل بتناول الفواكه والخضروات ضمن الوجبات اليومية إذا لم يكن يحبهم، ولكن مع بعض النصائح الصغيرة ستنجح في ذلك، وهذه النصائح هي:

1- وضع الخضروات في طبق صغير بجانب الوجبة الأساسية، وعمل مسابقة مع الطفل، ومن يتناول وجبته كاملة سيحصل على جائزة.

2- استبدال الفواكه بالعصائر الطبيعية التي يجد الطفل أنها أسهل من التي تحتاج إلى تقشير وتقطيع.

3- تشجيع الطفل على التواجد في المطبخ خلال تنظيف الفواكه والخضروات؛ لأن المشاركة تجعله يتناول طعامه بشغف.

4- تنظيف الفواكه والخضروات ووضعها أمام الطفل من وقت لآخر؛ حتى يتناولها دون أن يتم طلب ذلك منه.

5- وضع لمسة جمالية على طبق الفواكه والخضروات، مثل تقطيعها على هيئة أشكال كارتونية يحبها الطفل؛ لأن هذا يشجعه على تناولها بمفرده.