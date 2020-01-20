السودان والصومال يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة

أكد وزيرا التجارة السوداني مدني عباس مدني، والصومالي عبد الله علي حسن، أهمية تفعيل العمل في منظمة "الإيجاد"، لاستعادة علاقات البلدين في المجالات الاقتصادية.



وشدد الوزيران، خلال اجتماعهما اليوم الاثنين في الخرطوم، على إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، والذي لا يتجاوز مليوني دولار.



وفي السياق ذاته، قال محمد علي عبد الله وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني، إن هناك جهودا تُبذل لتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، موضحا أن اللقاء أكد أهمية دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.