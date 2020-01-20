أبها السعودي يعلن تجديد عقد حارس مرماه

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أعلن نادي أبها السعودي اليوم الاثنين تجديد عقد حارس مرماه عبد العالي امحمدي لمدة موسمين، ليستمر ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2022 .

وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"جددت إدارة النادي عقد حارس المرمى عبد العالي امحمدي لمدة موسمين إضافيين ليستمر لاعبا أبهاويا حتى نهاية 2022. وجرت مراسم التوقيع بحضور مدير الاحتراف بالنادي محمد أبو حثره."

وأضاف النادي :"وعبر امحمدي عن سعادته بتجديد عقده مع نادي أبها واعدا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين."

ويحتل أبها المركز السابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) برصيد 23 نقطة حصدها خلال 14 مباراة خاضها حتى الآن.