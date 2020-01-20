الصين تؤكد تأييدها لأي مبادرة لتخفيف توتر القضية النووية الإيرانية

أكدت الصين اليوم الاثنين تأييدها لأي مبادرة من شأنها المساعدة على تخفيف حدة التوترات الراهنة في القضية النووية الإيرانية، والمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد حول اقتراح وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" عقد اجتماع بين ممثلين للدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي) لمناقشة آفاق الاتفاق.

وقال شوانغ إن "الاتفاق النووي هو نتاج للتعددية تم تبنيه من جانب الأمم المتحدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة ونظام عدم الانتشار النووي والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويجب الحفاظ على الاتفاق وتنفيذه".

وأضاف شوانغ "في الوضع الراهن، تدعو الصين جميع الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والالتزام بحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، واتخاذ تدابير فعالة لاستعادة التوازن بين الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق".

وتابع أن الصين وروسيا تجمعهما شراكة استراتيجية تعاونية شاملة وداعمان قويان للاتفاق النووي، وتحافظان دائما على اتصال وثيق بشأن القضية النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد أي مبادرة من شأنها المساعدة على تخفيف حدة التوترات الراهنة والمساعدة في الحفاظ على الاتفاق النووي.