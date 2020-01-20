إيطاليا تدعو حفتر والسراج لاحترام وقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي إن قادة ليبيا المتنافسين من المتوقع أن يحترموا اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعيد التأكيد عليه من جانب مؤتمر برلين.

وقال كونتي بشأن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والمدعوم من الأمم المتحدة وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر ،" إننا الآن نثق في أنهما سيلتزمان بوقف إطلاق النار".

وقال كونتي إن إيطاليا "راضية" بمخرجات المؤتمر، وأنها مستعدة للمساهمة في مهمة مراقبة سلام دولية، إذا ما تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الأمن.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد صرح بعد مؤتمر برلين بأنه سوف يتم إرسال وثيقة برلين النهائية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسوف تحرص روسيا على أن يؤخذ رأي الليبيين في الاعتبار عند النظر فيها.

كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل قد صرحت في ختام المؤتمر أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات شاملة من أجل التوصل إلى حل سياسي في ليبيا وأن جميع المشاركين متفقون على احترام حظر تصدير السلاح وليس هناك حل عسكري للصراع الدائر في البلاد.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لاطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ ابريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق وقائد الجيش الوطني الليبي حفتر التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.