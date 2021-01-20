انخفاض حاد في أعداد الكوريين الشماليين الفارين إلى كوريا الجنوبية خلال 2020

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدد الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية انخفض بشكل حاد خلال عام 2020 على ما يبدو بسبب إغلاق كوريا الشمالية لحدودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، فر ما مجموعه 229 كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي، وهو رقم يقل كثيرا عن 1047 حالة تم تسجيلها في عام 2019، و1137 تم تسجيلها في عام 2018، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتشير البيانات إلى أنه خلال الربع الأول، انشق 135 كوريا شماليا إلى الجنوب وانخفضت الأرقام في الأرباع الثاني والثالث والرابع إلى 12 و48 و34 على التوالي، ويُعزى الانخفاض إلى تحرك كوريا الشمالية لإغلاق حدودها مع الصين منذ يناير من العام الماضي.

وأشارت "يونهاب" إلى أن كوريا الشمالية تدعي أنها خالية من فيروس كورونا حتى الآن، لكنها ظلت في حالة تأهب قصوى من خلال إغلاق حدودها وتقييد حركة الأشخاص لدرء تفشي المرض شديد العدوى.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الهاربين من كوريا الشمالية، الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، 33 ألفا و752 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الوحدة.