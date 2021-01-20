هيئة الكتاب تصدر «التكنولوجيا المصرية القديمة» أخر مؤلفات فرخندة حسن

صدر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، كتاب «التكنولوجيا المصرية القديمة» للدكتورة فرخندة حسن.

استعرضت المؤلفة أشكال التكنولوجيا التى ابتكرها المصريون القدماء مثل تكنولوجيا الرى، تكنولوجيا الزراعة، تكنولوجيا صناعة الخبز والمواد الغذائية، تكنولوجيا البناء، تكنولوجيا التعدين، تكنولوجيا صناعة الأسلحة الحربية، تكنولوجيا الكتابة وأدواتها، تكنولوجيا الممارسات الطبية وصناعة العقاقير وغيرها.

ويتضمن الكتاب قائمة ببعض التكنولوجيات المصرية القديمة، وصور لتلك الأشكال وكيفية القيام بها، إذا تميزت مصر القديمة بعدة مقومات أتاحت نشأة وإزدهار أهم الحضارات القديمة وأولى الحضارات الموثقة.

لم تقتصر براعة المصريين القدماء فى ابتكار واختراع التكنولوجيات التى مكنتهم من استغلال كل ما هو متاح من موارد فى صالح كل مجالات الحياة، بل حرصوا على تسجيل أعمالهم بتفاصيلها الدقيقة بطرق تضمن بقاءها لتكون شاهدة على إنجازاتهم على مر الزمان.

الكتاب يتناول كيفية ابتكار واختراع المصريين القدماء لعددًا من الآلات والأدوات مكنتهم من توثيق ما قاموا عليه إما بالحفر والنقش على الحجر أو بالكتابة على أوراق وملفوفات البردي المحفوظة والمعروضة فى الكثير من متاحف العالم، ولولا تكنولوجيا التوثيق هذه فى صورها المتعددة لضاعت معالم الحضارة المصرية القديمة كما حدث لبعض الحضارات الأخرى.

ويعد هذا الكتاب أخر ما قدمته الدكتورة فرخندة حسن، للهيئة المصرية العامة للكتاب قبل رحيلها.