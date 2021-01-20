الكويت تسجل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يتجاوز 159 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 159 ألفًا و264 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الأربعاء، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 951.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 484 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 152 ألفًا و420.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 95 مليون إصابة.