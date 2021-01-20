أسعار النفط ترتفع مدعومة بآمال التحفيز بالولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة بآمال التحفيز الاقتصادي بالولايات المتحدة، إلى جانب أن ضعف الدولار الأمريكي يزيد من جاذبية السلعة.



وارتفع خام برنت تسوية مارس بنسبة 7ر0% إلى 30ر56 دولار للبرميل، بعد أن قفز بـ1ر2% أمس الثلاثاء.



كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسوية مارس بنسبة 9ر0% إلى 48ر53 دولار.



ويتوقع المستثمرون المزيد من الإنفاق التحفيزي بعد أن دعمت المرشحة لوزيرة الخزانة بالولايات المتحدة جانيت يلين تمرير حوافز مالية لدعم العمال والشركات المتضررة من جائحة فيروس كورونا.



إلا أن ما قلل من هذا التفاؤل هو ارتفاع إصابات كورونا حول العالم، وهو الأمر الذي دفع الوكالة الدولية للطاقة إلى خفض توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام.