غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الليبية يودي بحياة 40 شخصا

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الليبية، بما أودى بحياة 40 شخصا من ركابها، فيما تم إنقاذ 10 أشخاص ونقلهم إلى الشاطئ في مدينة زوراة الليبية.

وأشارت المفوضية والمنظمة - في بيان، اليوم الأربعاء، بجنيف - إلى أن السفينة أو قارب المهاجرين كان قد أقلع في الساعات الأولى من يوم أمس الثلاثاء من مدينة الزاوية، ولكنه واجه ظروف البحر السيئة وتوقف محركه بعد ساعات قليلة من المغادرة، بينما أفاد الناجون بأن المهاجرين الذين لقوا حتفهم كانوا رجالا من دول غرب أفريقيا.

وقال البيان إن "مئات الأشخاص كانوا قد فقدوا حياتهم في العام الماضى أثناء محاولتهم عبور وسط البحر المتوسط، وحيث شهد العام الماضى أكبر عدد من الوفيات خلال رحلة واحدة لمهاجرين في جميع أنحاء العالم".

وأعربت المنظمتان عن مخاوفهما من القدرة المحدودة لمراقبة الطرق في البحر المتوسط، وبما قد يجعل أعداد من لقوا حتفهم في العام الماضى أعلى بكثير، داعيتان إلى إعادة تنشيط عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، لافتتان إلى أن المنظمات غير الحكومية والسفن التجارية تحاولان سد هذه الفجوة على الرغم من مواردها المحدودة.

وناشد البيان إنهاء عمليات العودة غير الأمنة إلى الموانئ، وإنشاء آلية إنزال يمكن التنبؤ بها يليها عرض ملموس من الدول الأوروبية مع البلدان التي تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين، محذرا من أن وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا لايزال محفوفا بالمخاطر.