تعاون بين أوقاف المنيا والجامعة لتدريب الوعاظ والارتقاء بمستوى خطابهم

قال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إن المديرية تسعى للارتقاء بمستوى الائمة والوعاظ والواعظات، حيث تم توقيع بروتوكول مع الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، للارتقاء بمستوى الأداء داخل المساجد، وتدريب حوالي 150 إماما وواعظة في مجالات اللغة العربية وعلم الاجتماع والإعلام وعلم النفس.

وأضاف أن ذلك بناء على تعليمات وزير الأوقاف، وفي ضوء خطة الوزارة في التعاون مع الجامعات المصرية لتدريب ورفع كفاءات الائمة والواعظات لغويا واجتماعيا وإعلاميا.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات للتعاون مع مديرية أوقاف المنيا، قائلا إن الجامعة تفتح أبوابها أمام الائمة والواعظات في أي وقت، ونرحب بأي تعاون.

ومن ناحيته، أعرب الشيخ سلامة عبدالرازق، عن مدى امتنانه لحفاوة الاستقبال وشكره لجامعة المنيا متمثلة في رئيسها على هذا الجهد الذي تقوم به الجامعه ومشاركة المديرية في هذه الخطوة التي سيكون لها بإذن الله أثرا بالغا في رفع كفاءة الأئمة والدعاة الأمر الذي يعكس صورة المجتمع، ويعد إسهاما من الجامعة في تجديد الخطاب الديني.