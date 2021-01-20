 إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يناير 2021 6:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 6:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 6:50 ص

رحّلت إندونيسيا امرأة أمريكية بسبب تغريدات لها على موقع تويتر، قالت سلطات الهجرة اليوم الأربعاء عنها إنها شجعت أجانب آخرين على الانتقال إلى مقاطعة بالي أثناء تفشي فيروس كورونا.

وتم استجواب كريستين جراي وصديقتها سوندرا من قبل مسؤولي الهجرة ، الثلاثاء، بعد مناقشة ساخنة عبر الإنترنت حول منشوراتها على تويتر ، والتي تم حذفها منذ ذلك الحين.

وقال جامارولي هوتاوروك، مدير إدارة الهجرة المحلية إن تغريدات جراي التي تدعو الأجانب الآخرين إلى الانتقال إلى بالي أثناء جائحة، تنتهك بروتوكول السفر الدولي.

وفي تغريداتها ، أشارت جراي إلى تكلفة المعيشة الرخيصة وقالت إنها وصديقتها تمكنتا من "تحسين نمط حياتهما".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك