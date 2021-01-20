 أشرف قاسم: ساسي أصبح أكثر تركيزاً مع الزمالك - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يناير 2021 11:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

أشرف قاسم: ساسي أصبح أكثر تركيزاً مع الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 11:43 م

قال أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك إن التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط، أصبح أكثر تركيزا الآن مع الفريق.

وأوضح قاسم في تصريحات تلفزيونية إنه كان قد عقد جلسة مع ساسي قبل يومين من مباراة الجونة الماضية وأكد فيها أنه يريد أن يقدم أفضل ما لديه الفترة المقبلة.

وعن ملف التجديد للنجم التونسي قال قاسم: "لا نتعجل الأمر، فاللاعب مستمر معنا ولن يرحل في يناير وبالتالي أمامنا متسع من الوقت لتجديد لتعاقد.

وكشف عن أن ساسي كان قد واجه ظروفا عطلت مشاركته مع الفريق من حيث الإصابة التي تعرض لها، ثم الظروف الأسرية التي اضطرته للسفر إلى تونس ثم العودة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك