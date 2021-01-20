أشرف قاسم: ساسي أصبح أكثر تركيزاً مع الزمالك

قال أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك إن التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب خط الوسط، أصبح أكثر تركيزا الآن مع الفريق.

وأوضح قاسم في تصريحات تلفزيونية إنه كان قد عقد جلسة مع ساسي قبل يومين من مباراة الجونة الماضية وأكد فيها أنه يريد أن يقدم أفضل ما لديه الفترة المقبلة.

وعن ملف التجديد للنجم التونسي قال قاسم: "لا نتعجل الأمر، فاللاعب مستمر معنا ولن يرحل في يناير وبالتالي أمامنا متسع من الوقت لتجديد لتعاقد.

وكشف عن أن ساسي كان قد واجه ظروفا عطلت مشاركته مع الفريق من حيث الإصابة التي تعرض لها، ثم الظروف الأسرية التي اضطرته للسفر إلى تونس ثم العودة.