استمرار تطهير وتعقيم مواقع العمل بالتوازى مع تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية في الوادى الجديد

أكد محسن حسب مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، أن فرع ثقافة المحافظة يواصل خطة العمل الثقافي بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بمواقع العمل الثقافية على مستوى مدن وقرى المحافظة، ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال حسب، إنه تطهير وتعقيم كلا من: "قصر ثقافة مدينة موط، وبيت ثقافة قرية المعصرة بمركز الداخلة، ومكتبة الطفل والشباب بمركز الفرافرة، وبيت ثقافة بولاق ومكتبة شرق بولاق بمركز الخارجة، ومكتبة الطفل والشباب بقرية بغداد بمركز باريس".

وأشار إلى أن فرع ثقافة الوادي الجديد، يحرص على التطهير والتعقيم المستمر، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والتباعد أثناء تنفيذ خطة الأنشطة الثقافية المختلفة.