بابا الفاتيكان يهنئ جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

هنأ البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الرئيس الأمريكي جو بايدن على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، وحثه على أن يكون قوة موحدة في الولايات المتحدة.

وقال البابا، في بيان نقلته قناة "دويتشه فيله" الألمانية، "في ظل قيادتكم، أتمنى أن يستمر الشعب الأمريكي في استمداد قوته من القيم السياسية والأخلاقية والدينية السامية التي ألهمت الأمة منذ تأسيسها".

وأضاف "في الوقت الذي تستدعي فيه الأزمات الخطيرة التي تواجه البشرية استجابات موحدة وقرارات تتسم ببعد النظر، أدعو الله أن تتسم قراراتكم بالحرص على بناء مجتمع يتمتع بالعدالة والحرية".

وقد أدى جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، كما أدت كامالا هاريس اليمين الدستورية نائبة للرئيس، وذلك خلال حفل التنصيب الذي أقيم بمبنى الكونجرس الأمريكي.