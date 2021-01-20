ترامب: مليارات الدولارات تدفقت إلى أمريكا قبل الفيروس الصيني

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة عليها تجاوز الخلافات والاختلافات والعمل من أجل المصير المشترك، مشيرًا إلى أن إدارته حققت العديد من المستحيلات.

وأضاف ترامب، خلال كلمة له مساء الثلاثاء، أنهم «حققوا العديد من الإنجازات من بينها؛ بناء أكبر تاريخ في العالم، والحرص على جعل أمريكا عظيمة مجددًا»، مؤكدًا أن الأمر لم يتعلق باليمين أو اليسار، أو بالديمقراطيين والجمهوريين.

ولفت إلى أن «كل فكرة مستحيلة أصبحت ممكنة بصلوات ودعوات الأمريكيين»، قائلًا إن إدارته خفضت الضرائب، وزوت المواطنين بوظائف عديدة في الاقتصاد، وأصلحت الاتفاقات التجارية، وانسحبت من اتفاق باريس للمناخ.

وأشار الرئيس المنتهية ولايته إلى فرض إدارته الرسوم الجمركية الكبيرة على الصين، منوهًا إلى أن المليارات من الدولارات كانت تتدفق إلى أمريكا قبل الفيروس الصيني، في إشارة منه إلى «كوفيد - 19».