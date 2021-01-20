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كوريا الجنوبية تسجل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 10:25 ص

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 73 ألفا و518 حالة إصابة.

وعلى الرغم من تراجع الإصابات اليومية، طلبت السلطات الصحية المواطنين بالاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال "يون تاي هو"، المسؤول بقطاع الصحة: "نحن لسنا في وضع يسمح لنا بتخفيف الحذر من الفيروس".

وكانت كوريا الجنوبية، قد مددت العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة لمدة أسبوعين حتى 31 يناير الجاري، في حين خففت بعض القيود المفروضة على المقاهي وصالات الجيم والمنشآت المفتوحة الأخرى، التي تكبدت خسائر.

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