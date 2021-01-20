زعيم المعارضة في أوغندا يقدم شكوى للأمم المتحدة بسبب اعتقاله التعسفي

قدم زعيم المعارضة الأوغندية، بوبي واين، الذي يخضع للإقامة الجبرية الفعلية من قبل الجيش، شكوى بشأن اعتقاله التعسفي للأمم المتحدة.



وقال واين، في تغريدة له على موقع "تويتر": "قدم محامي حقوق الإنسان النيجيري، فيمي فالانا تلك الشكوى نيابة عني إلى مجموعة العمل، التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، إننا نطعن على استمرار حبسي غير القانوني من قبل الشرطة والجيش الأوغنديين".



ويطوق الجيش محل إقامة واين في كمبالا، منذ الجمعة الماضية، بعد يوم من إجراء أوغندا الانتخابات الرئاسية التي خاضها واين أمام الرئيس، يوري موسيفيني.



وأظهرت النتائج التي صدرت يوم السبت الماضي فوز موسيفيني بولاية جديدة مدتها خمس سنوات بنسبة 6ر58% من الأصوات، وحصل واين، نجم البوب الذي تحول إلى سياسي واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، على 8ر34%.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء عن حزب منصة الوحدة الوطنية الذي ينتمي إليه واين، قوله إن الأرقام الرسمية تختلف عن أرقام الحزب وأنه سوف يعترض على النتيجة- التي زعم أنها مزورة.